В Тюмени мужчина ранил трех человек из ружья во время спора о продаже дома

В Тюмени в ходе конфликта из-за продажи дома мужчина открыл стрельбу из ружья, пострадали три человека. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела.

"Председатель СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство трех лиц в Тюменской области", - сообщается в Telegram-канале СКР.

По данным СУ СКР по региону, ЧП произошло вечером 5 сентября на территории дачного некоммерческого товарищества "Поляна". Между двумя семьями возникла ссора, в ходе которой 39-летний подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону оппонентов из охотничьего ружья, а затем скрылся. Его задержали правоохранители. Пострадавшие с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.