ВС РФ нанесли массированный удар по предприятию "Киев-67" и логистической базе

ВС РФ 7 сентября нанесли массированный удар по объектам производства, хранения и запуска БПЛА, сообщили в Минобороны России.

Удары также нанесли по военным авиационным базам в южной, восточной и центральной частях Украины, включая также промышленное предприятие "Киев-67" в западной части Киева и логистическую базу "СТС-ГРУПП" на южной окраине города.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - сообщили в ведомстве. По другим объектам в границах столицы Украины удары не наносились, подчеркнули в Минобороны.

Утром 7 сентября СМИ сообщили, что в центре Киева произошел пожар в здании Кабинета министров. Дым шел с верхних этажей здания. Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Печерском районе "в результате вероятного сбивания БПЛА произошло возгорание в правительственном здании".

Телеграм-каналы писали, что по военной и промышленной инфраструктуре Украины минувшей ночью был нанесен один из самых массированных ударов дронами и крылатыми ракетами. Так, могло быть использовано рекордное количество БПЛА "Герань".