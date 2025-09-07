Большинство регионов РФ ужесточили требования к продаже алкоголя

Большинство российских регионов ужесточили требования по продаже алкоголя, воспользовавшись правом закона о борьбе с "наливайками". Многие из них при этом намерены усиливать ограничения, пишет ТАСС.

В основном действующие ограничения сокращают время продажи в магазинах и торговых точках.

Напомним, самые строгие ограничения были введены в Вологодской области. С 1 марта там действует "полусухой закон": в будни алкоголь продается два часа – с 12 до 14 часов. В выходные дни и праздники алкоголь можно купить с 8 до 23 часов.

Ранее власти Свердловской области подтвердили, что рассматривают опыт разных регионов по ограничению времени продажи алкоголя и его эффективность. До этого в СМИ появилась информация о том, что уже осенью купить алкоголь в регионе в будние дни можно будет только с 08.00 до 20.00, более строгие ограничения установят в выходные и праздники.