Петербуржцы пожаловались на резкий химический запах в нескольких районах города

Резкий запах в Петербурге, на который пожаловались жители города, связан с метеорологическими условиями, а именно – с безветрием. Об этом сообщили в Диспетчерской мобильной экологической службе, пишет "Фонтанка".

Из-за штиля на улицах скапливаются продукты жизнедеятельности города. При этом отмечается, что превышения допустимых показателей загрязнения воздуха зафиксировано не было.

Жалобы на резкий запах стали поступать вечером 6 сентября. Он распространился на Невский, Приморский, Центральный, Петроградский, Фрунзенский и Колпинский районы. Очевидцы сравнили запах с горелой проводкой, хлором или йодом.

