Обломки БПЛА упали на территорию Ильского НПЗ на Кубани

В Северском районе Краснодарского края обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ.

Как сообщил оперштаб региона, в результате загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали.

Персонал предприятия эвакуировали в укрытия, пострадавших нет.

Всего над регионами России, по данным Минобороны, за ночь уничтожены и перехвачены 69 украинских БПЛА. 21 из них сбит над Краснодарским краем.

В конце августа также загорелась установка нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Кубани после падения обломков БПЛА. Пожар был полностью потушен в тот же день.