Посол России в Германии: отсутствие итогов по подрыву "Северных потоков" создаст неприятный прецедент

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что если расследование подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" не будет доведено до конца и не будут установлены все виновные, это создаст неприятный прецедент.

"Если это преступление [подрыв "Северных потоков"] не будет полностью раскрыто и не будут установлены виновные, конкретные виновные и заказчики этого преступления, то это создает неприятный прецедент на будущее. Очень бы этого не хотелось. Мы настаиваем на том, чтобы оно [расследование подрывов "Северных потоков"] было доведено до конца", - приводит слова Нечаева ТАСС.

Различные версии насчет частных дайверов, которые мультиплицируются в средствах массовой информации, как заметил он, пока все-таки не очень убеждают.

"Мы хотели бы иметь официальные итоги расследования, которые были бы официализированы и переданы общественности. Это важно", - констатировал посол России.

Диверсия на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 г. В результате газ полностью перестал поступать по "Северному потоку" в Европу.