Инициативу создания в Астрахани памятника Ивану Грозному поддерживают религиозные мусульманские общины региона

Проект, посвященный 470-летию вхождения Астраханского края в состав Российского государства, рассматривается как значимый шаг в укреплении исторической памяти и национального единства. Идея установки монумента, впервые озвученная на заседании президиума Совета при президенте РФ по делам казачества, была поддержана членами Регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) и президиума этноконфессионального совета Астраханской области.

Имам-хатыб Зеленой мечети Зинур Самигулин отметил историческую роль первого русского царя: «При правлении Ивана Грозного границы нашей страны расширились, мы стали огромной многонациональной страной, где сохраняется мир, единство и спокойствие людей. Я считаю, что мы должны смотреть на этот вопрос с точки зрения государства и единства».

Эту точку зрения поддержал имам-хатыб Белой мечети Ильгам Измайлов: «Я считаю установку памятника призывом к сплочению национального единства и уважения к прошлому, так как Иван Грозный увеличил и объединил наше государство. Сейчас идет война, в которой все жители нашей страны принимают участие, и я не сомневаюсь, что мы в ней победим».

Для того чтобы каждый житель Астраханской области мог высказать свое мнение по данному вопросу, по поручению губернатора Игоря Бабушкина с 12 по 14 сентября будет проведено голосование. Его результаты станут определяющими при принятии окончательного решения об установке памятника.