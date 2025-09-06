В Москве образовалась давка на старте пешего марафона из-за бесплатных палок для ходьбы

В Москве образовалась давка на старте пешего марафона из-за бесплатных палок для ходьбы, сообщает Baza.

Сегодня на Ростовской набережной проходит проходит "День ходьбы" под эгидой "Московского долголетия". Маршрут — от Ростовской набережной до стадиона "Лужники". Однако из-за неразберихи с регистрацией на старте, а также из-за бесплатных подарков (при регистрации участникам пообещали бесплатные палки для ходьбы), там началась давка.

По словам очевидцев, самые проворные забирали с собой несколько наборов подарков и уползали вверх по склону, не желая продолжать марафон. Некоторым долгожителям, как рассказали участники, потребовалась помощь врачей.