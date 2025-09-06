Российский посол попал в число россиян, которым заблокировали карты в Таиланде

Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин попал в число россиян, у которых заблокировали карты в крупнейшем банке страны, сообщает ТАСС.

"Я вам честно скажу, что я сам попал под этот каток, потому что у меня есть дебетовая карта. Просто удобнее пользоваться и оплачивать. Насколько я понял, регулятор таиландский, Центральный банк, видимо, настоятельно рекомендовал всем остальным банкам провести сверку счетов на предмет принадлежности этих счетов реальным лицам", - приводит издание слова дипломата.

По словам посла, блокировка связана с действиями, которые развернулись в рамках борьбы с онлайн-мошенничеством и вымогательством.

"В приграничных районах Таиланда, Мьянмы и Камбоджи, к сожалению, осели вот такого рода структуры, которые занимаются онлайн-вымогательством. Набирают людей туда самых разных национальностей и, соответственно, используют", - отметил он. Томихин добавил, что это касается и "вопросов сим-карт, например, потому что телекоммуникационные компании тоже были вынуждены заняться сверкой, перепроверкой принадлежности сим-карт".

Дипломат рассказал, что ему пришлось пройти дополнительную процедуру - подтвердить, что номер телефона принадлежит именно ему. Картой посол пользоваться мог, но онлайн-платежи были заблокированы: не проходили переводы и оплата через интернет-банк. Сам счет никто не закрывал, карту не изымали. Через какое-то время все разблокировали. В похожей ситуации оказывались не только россияне, но и тайцы, а также граждане других стран.