Южноуралец перевел мошенникам более 2,7 миллионов рублей

В Челябинской области 54-летний мужчина стал жертвой интернет-аферистов, которые представились финансовыми аналитиками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Челябинской области.

Южноуралец полагал, что вкладывается в инвестиции, а на деле лишился денег. Полицейским мужчина рассказал, что информацию о дополнительном заработке и инвестициях прочитал в интернете. Зарегистрировался на сайте, указал свои данные, мошенники связались с ним. Представившийся брокером мошенник убедил жертву установить онлайн приложение, создать в нем личный кабинет. Первоначальный взнос составил восемь тысяч рублей. Чтобы создать видимость правдоподобности и усыпить бдительность инвестора, мошенники даже позволили потерпевшему перевести на свой счет полученную небольшую прибыль. Воодушевленный успехом мужчина по указанию аферистов начал вкладывать деньги в инвестиции.



За три месяца он перевел мошенникам более 2,7 млн рублей, большую часть из которых занял у знакомых и родственников, остальные – личные сбережения и кредитные деньги. Перевести обещанную прибыль на свой счет мошенники ему не позволили. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).



