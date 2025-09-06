06 Сентября 2025
Экономика В России
Фото: Сергей Карпухин, ТАСС

Путин заявил о завершении импортозамещения двигателей для "Ансата" и "Суперджета"

Президент России Владимир Путин на площадке опытно-конструкторского бюро в "ОДК-Кузнецов" в Самаре провел совещание по вопросам развития двигателестроения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Перед началом совещания президент осмотрел выставку образцов двигателей, выпускаемых предприятиями "Объединенной двигателестроительной корпорации". Глава государства отметил успехи отрасли, заявив, что только за последние четыре года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50% – с 791 до 1227 штук.

Было отмечено завершение импортозамещения двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет", где установлены новейшие двигатели ВК-650В и ПД-8, соответствующие лучшим мировым стандартам.

Президент поручил доложить о перспективах применения двигателя ПД-8 на других летательных аппаратах, ускорить разработку и начало серийного выпуска турбореактивного двигателя ПД-26, а также наращивать производство газотурбинного двигателя ГТД-110М для энергетики.

"Сейчас только показывали, это [серийно выпускаемый газотурбинный двигатель большой мощности] ГТД-110М, который ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам превосходит зарубежные аналоги. Этот двигатель пользуется спросом и востребован отечественным ТЭКом. Нужно наращивать его производство, объем поставки такой продукции", - заявил Путин.

Теги: Путин, совещание, двигателестроение, Самара, ОДК-Кузнецов, авиадвигатели, рост поставок, импортозамещение, Ансат, Сухой Суперджет


