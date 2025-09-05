Евгений Солнцев в ходе рабочей поездки в Пономаревский район обещал поддержать модернизацию соцобъектов муниципалитета

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев совершил рабочую поездку в Пономаревский район Оренбуржья.

Первой точкой в программе главы региона было посещение Пономаревской участковой больницы ГБУЗ «Абдулинская межрайонная больница».

Это медицинское учреждение села Пономаревка оказывает помощь 10 970 жителям. В больнице функционируют хирургический и терапевтический корпуса, административный корпус, поликлиника. По программе модернизации первичного звена в 2021 году здесь провели выборочный капитальный ремонт хирургического корпуса, предстоит провести ремонт стационара, терапевтического корпуса № 3 и хирургического корпуса № 1.

Затем Евгений Солнцев побывал в Пономаревской средней общеобразовательной школе. Здесь учится 607 ребят в две смены.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» школу оснастили современным компьютерным оборудованием, активно работает Центр образования «Точка роста», приобретено оборудование для проведения уроков по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Технология». В прошлом году здесь обновили школьную мебель, компьютерную технике, в 2025 году модернизировали пищеблок и оргтехнику. Капремонт образовательного учреждения был проведен в 2015 году.

На данный момент есть потребность в ремонте учебных кабинетов, обновлении их оснащения, также необходимо провести капремонт вентиляционной системы и пожарной сигнализации, заменить на новое покрытие пола спортзала.

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев в ходе осмотра школы заявил, что готов оказать необходимую поддержку.

"Пономаревская СОШ демонстрирует высокие образовательные стандарты. Этот уровень необходимо поддерживать и дальше, сохраняя для местных школьников возможность получения качественного современного образования. Подобные школы должны брать на себя роль центров развития в своих территориях, выступать партнерами местной власти в подготовке кадров для реализации стратегии развития области", – сказал Евгений Солнцев.