06 Сентября 2025
Общество Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев в ходе рабочей поездки в Пономаревский район обещал поддержать модернизацию соцобъектов муниципалитета

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев совершил рабочую поездку в Пономаревский район Оренбуржья.

Первой точкой в программе главы региона было посещение Пономаревской участковой больницы ГБУЗ «Абдулинская межрайонная больница». 

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Это медицинское учреждение села Пономаревка оказывает помощь 10 970 жителям. В больнице функционируют хирургический и терапевтический корпуса, административный корпус, поликлиника. По программе модернизации первичного звена в 2021 году здесь провели выборочный капитальный ремонт хирургического корпуса, предстоит провести ремонт стационара, терапевтического корпуса № 3 и хирургического корпуса № 1.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Затем Евгений Солнцев побывал в Пономаревской средней общеобразовательной школе. Здесь учится 607 ребят в две смены.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» школу оснастили современным компьютерным оборудованием, активно работает Центр образования «Точка роста», приобретено оборудование для проведения уроков по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Технология». В прошлом году здесь обновили школьную мебель, компьютерную технике,  в 2025 году модернизировали пищеблок и оргтехнику. Капремонт образовательного учреждения был проведен в 2015 году.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

На данный момент есть потребность в ремонте учебных кабинетов, обновлении их оснащения, также необходимо провести капремонт вентиляционной системы и пожарной сигнализации, заменить на новое покрытие пола спортзала.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев в ходе осмотра школы заявил, что готов оказать необходимую поддержку. 

"Пономаревская СОШ демонстрирует высокие образовательные стандарты. Этот уровень необходимо поддерживать и дальше, сохраняя для местных школьников возможность получения качественного современного образования. Подобные школы должны брать на себя роль центров развития в своих территориях, выступать партнерами местной власти в подготовке кадров для реализации стратегии развития области", – сказал Евгений Солнцев.

Теги: евгений солнцев, пономаревский район, школа, больница, капремонт


