Путин и Ким Чен Ын на встрече в Пекине подтвердили настрой расширять связи между странами

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в Пекине подтвердили настрой расширять связи между странами, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По словам замглавы МИД, нынешнее состояние российско-корейских отношений характеризуется высшей степенью взаимного доверия между лидерами стран - президентом РФ Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

"Недавняя встреча лидеров наших стран в 3 сентября в Пекине "на полях" торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее углубление и расширение плодотворного взаимодействия РФ и КНДР. Нашу общую решимость совместно противостоять новым международным вызовам", - приводят его слова РИА Новости.

Со своей стороны посол КНДР в России Син Хон Чхоль отметил, что на недавней встрече Ким Чен Ына с Путиным в Пекине, председатель государственных дел КНДР "подтвердил неизменную волю последовательно развивать и поднимать двусторонние отношения на более новый высокий уровень".