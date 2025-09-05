Дмитрий Медведев посетил автомобильный пункт пропуска на границе с Финляндией

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал в Светогорск (Ленинградская область) и посетил автомобильный пункт пропуска, который находится прямо на границе с Финляндией, сообщает ТАСС.

"Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит. Не наше решение. Но посмотрим, что дальше будет происходить", - со смехом заметил Медведев.

Он добавил, что Россия в любом случае будет учитывать изменившийся характер отношений с Финляндией из-за вступления этой страны в НАТО. По его словам, Финляндия была связана с Россией тысячей незримых уз, но после вступления Хельсинки в НАТО Москва вынуждена изменить отношение

Медведев также подчеркнул, что Россия не угрожает никому в Европе и не стремится перекраивать границы. Об этом заявил журналистам зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также подчеркнул, что власти Финляндии лезут в разные вопросы, в том числе занимаются украинской тематикой, однако толку от этого нет.