Туск пригрозил Белоруссии "особыми мерами" из-за учений "Запад-2025"

Польша примет "особые меры" в отношении Белоруссии в случае провокаций на учениях "Запад-2025". Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

Политик назвал белорусско-российские учения "агрессивными" и "симулирующими нападение, а не оборону", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на российско-белорусских учениях "Запад-2025" 12-16 сентября этого года военные двух стран отработают планирование применения ядерного оружия и "Орешника". Как сообщил журналистам министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, это ядерное оружие для страны - важный элемент стратегического прежде всего сдерживания.