Экс-директору "Водоканала" Первоуральска вынесли приговор

Суд признал виновным бывшего директора ППМУП "Водоканал" Артура Гузаирова в превышении должностных полномочий, халатности и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Гособвинитель предоставил суду доказательства того, что Гузаиров с ноября 2021 года после принятия в эксплуатацию станции подготовки питьевой воды Верхне-Шайтанского водохранилища не обеспечил надлежащий процесс очистки подаваемой местным жителям воды. Из-за этого с июля по сентябрь 2023 года горожане не могли использовать водопроводную воду, так как она не соответствовала гигиеническим показателям.

Помимо этого, осужденный не позаботился о необходимом техническом обследовании и ремонте Нижне-Сергинского трубопровода, из-за чего тот износился, а с 1 по 6 декабря 2023 года жители города остались без холодной воды. Он также не проконтролировал техническое обследование и ремонт сетей водоотведения, в результате чего с января 2022 года по февраль 2024 года произошло подтопление подвальных помещений 24 многоквартирных жилых домов.

Гузаирова также признали виновным в превышении должностных полномочий, поскольку он, будучи директором "Водоканала", сфальсифицировал доказательства по гражданскому делу, из-за чего Росприроднадзору отказали в исковых требованиях к предприятию о возмещении вреда, причиненного в результате загрязнения р. Чусовая, в сумме свыше 2,2 млн рублей.

Суд назначил Артуру Гузаирову наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с лишением права занимать должности на муниципальной службе на срок 2,5 года.