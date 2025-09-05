Лучшим специалистам нефтегазовых предприятий Астраханской области вручил награды губернатор

В преддверии профессионального праздника - Дня нефтяника губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил почетные грамоты и благодарственные письма отличившимся представителям отрасли.

Астраханская область, обладающая значительными запасами углеводородного сырья, уникальным научно-техническим и кадровым потенциалом, занимает среди регионов России особое место. В нефтяной и газовой промышленности региона трудятся десятки тысяч мастеров: геологи и буровики, разработчики и технологи, строители, транспортники и другие специалисты.

«Своим трудом вы обеспечиваете энергетическую безопасность государства, создаете надежную базу для развития экономики», — сказал Игорь Бабушкин.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на ограничения и западные санкции, продолжаются масштабные преобразования, реализуются проекты в сфере добычи, переработки и транспортировки углеводородов.

Особое внимание уделяется задачам, которые поставил Президент РФ Владимир Путин: импортозамещению и укреплению технологического потенциала России.

Отдельно Игорь Бабушкин отметил работу нефтегазовых предприятий в социальной сфере и их участие в благотворительных проектах.