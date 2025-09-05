05 Сентября 2025
в россии
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Мнение богатых: доступ к качественному высшему образованию сузился

37% состоятельных россиян отмечают, что возможность получить качественное высшее образование за последние годы сузилась. Наоборот считают в два раза меньше. Такие данные приведены в докладе ВШЭ "Запрос на образование и навыки для рынка труда со стороны высокодоходных россиян".
Было опрошено 1159 человек из состоятельных семей с ежемесячным доходом от 200 тыс. рублей на человека. Интересно, что в богатых семьях предпочитают отдавать своих детей и внуков в лучшие российские (40%) и зарубежные (14%) вузы, практически игнорируя среднее профессиональное образование (3%). Это разительно отличает богатых от населения в целом, у которого престиж колледжей растет. Подавляющее большинство (85%) богатых считают, что их дети и внуки должны получить высшее образование. Они воспринимают среднее профессиональное образование как унизительное.

Среди состоятельной молодежи 54% отмечают сокращение возможностей получить качественное высшее образование. Вероятно, это связано с высокими требованиями к качеству образования, говорится в докладе.

Интересно, что в 2024 году государство потратило 475 тыс. рублей для обучения одного студента в вузе. Но это на 13% меньше показателя 2021 года, не считая инфляции. То есть затраты государства на обучение в вузах снизились в полтора раза, притом что общие расходы на высшее образование выросли. Эти цифры приведены в сборнике "Образование в цифрах: 2025", подготовленном Институтом статистических исследований и экономики знаний ВШЭ совместно с Минобрнауки, Минпросвещения и Росстатом.

По заявлениям многих преподавателей, система высшего образования сильно деградировала. Член-корреспондент РАН Алексей Савватеев считает, что система высшего образования в России фактически разрушена, остались лишь несколько сильных вузов. Власти тоже признают большие проблемы, но только в части платного образования.

