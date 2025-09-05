Напал первым? Подростки, избившие тренера в Верх-Нейвинске, рассказали свою версию событий

Подростки, избившие тренера по лыжным гонкам Александра Пытягина в поселке Верх-Нейвинский, рассказали свою версию произошедшего. По их словам, именно тренер первый проявил агрессию и напал на школьников.

По их словам, 1 сентября они действительно катались на питбайках по "Тропе здоровья", где проходят тренировки. Однако, вопреки сказанному тренером, он не делал им замечания, а сразу подошел и сорвал топливный шланг. Затем Пытягин якобы начал толкать школьников и схватил камень, после чего попытался уронить один из питбайков. Подростки отметили, что не знали, кем является незнакомец.

"Мы решили подъехать к мужчине и узнать, как он компенсирует ремонт мотоцикла. Он был с камнем и подошел к моему мотоциклу. Я оттолкнул его, так как это могло угрожать моей жизни и моему здоровью. После чего он упал на землю. Мы вместе попытались забрать камень у мужчины, но у нас не получилось, так как он им махался и пинался ногами, из-за этого началась драка", — рассказал 66.RU один из участников драки.



Ранее член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев представил у себя в соцсетях иную версию событий. По его словам, конфликт начался, когда тренер и мастер спорта Александр Пятыгин сделал очередное замечание подросткам, катающимся на питбайках в месте проведения тренировки юных спортсменов. Школьникам это не понравилось и они, подождав, пока тренер останется один, повалили его и избили. У мужчины гематомы и подозрение на перелом ребер.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц". Подростков нашли - ими казались ученики 9 классов, которым теперь грозит до 6 лет лишения свободы.

Родителей школьников также привлекут к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". В ближайшее время в школе, где они учатся, проведут общешкольное собрание с целью проведения профилактической работы с подрастающим поколением. Самих фигурантов поставят на учет в службе ПДН.