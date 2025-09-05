Кравцов не видит проблемы в уменьшении числа поступающих в вузы

Уменьшение количества поступающих в вузы не является трагедией, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума. Так он ответил на вопрос об опасениях нехватки квалифицированных кадров.

По его словам, в мире около половины выпускников школ идут в вузы. В советское время было только 25%, поэтому никакой трагедии нет, если в вузы будет идти меньше выпускников. Спрос на образование определяется состоянием экономики. Сейчас большое количество колледжей включились в выполнение оборонно-промышленных заказов. И в глазах выпускников престиж колледжей повышается, так как они видят, что там дают востребованную специальность. Более 60% после девятого класса идут в колледжи, даже после 11 класса таких около 10%.

Власти и промышленники также говорят о большой нехватке рабочих рук. Это говорит не о том, что падает престиж высшего образования, а о том, что востребованы специалисты по рабочим профессиям, сказал Кравцов.