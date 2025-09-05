05 Сентября 2025
в россии
Здравоохранение Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Заречном завершилось строительство новой поликлиники

В Заречном микрорайоне Екатеринбурга завершилось строительство новой поликлиники детской городской клинической больницы №9. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомлекс".

Она уже прошла лицензирование и готова к приему пациентов. Качество выполненных работ и оснащенность объекта оценил лично глава региона Денис Паслер.

"В Екатеринбурге открыта первая детская поликлиника из семи запланированных на этот год. Ее площадь 7,6 тысячи квадратных метров. Укомплектованность медработниками – 100%. Не раз говорил: новые стены и современное оборудование – это прекрасно и, конечно, важно, но самое главное – это люди, это высококвалифицированные специалисты, оказывающие помощь как детям, так и взрослым", - сказал Паслер.

Открытие новой поликлиники ДГКБ №9 в Заречном микрорайоне(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В новой поликлинике размещены 25 педиатрических участков и кабинеты узких специалистов: хирурга, невролога, офтальмолога, эндокринолога и других. На первом этаже отдельным входом оборудован кабинет для оказания неотложной помощи. Для проведения исследований предусмотрены отделение функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория и отделение лучевой диагностики, где установлен современный цифровой рентген с низкой лучевой нагрузкой. В смену поликлиника сможет принимать до 500 маленьких пациентов.

Открытие новой поликлиники ДГКБ №9 в Заречном микрорайоне(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

По условиям контракта подрядчик "Атомстройкомлекс" запроектировал, построил и оснастил здание под ключ необходимым оборудованием, в том числе аппаратами для стерилизации и рентгеном отечественного производства.

"Соблюдать высокую скорость и качество работ нам позволяет значительный опыт строительства учреждений медицинского назначения, а также поддержка медиков. На протяжении двух лет, пока велось проектирование и строительство, мы находились в конструктивном диалоге с докторами ДГКБ №9 и совместными усилиями воплощали решения, обеспечивающие максимальное удобство и безопасность как пациентам и их родителям, так и медицинскому персоналу", - рассказал директор АО "Корпорация "Атомстройкомлекс" Олег Минкин.

Открытие новой поликлиники ДГКБ №9 в Заречном микрорайоне(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В поликлинике реализована комфортная среда для всех ее посетителей. Здание оборудовано пандусами и лифтом, на первом этаже расположены колясочные. В фойе каждого этажа – игровая зона, во дворе поликлиники оборудован игровой комплекс с горкой. Кабинет здорового ребенка, современный и интерактивный, оснащен необходимым оборудованием для профилактики и укрепления здоровья детей. Предусмотрено разделение потоков, чтобы пришедшие на осмотр здоровые дети не подвергались риску заболеть.

За 30 лет работы "Атомстройкомлекс" запроектировал и построил в Екатеринбурге и Свердловской области целый ряд медицинских объектов. В их числе – Перинатальный центр ОДКБ №1, несколько подразделений МНТК "Микрохирургия глаза", коронарный центр в составе "Клиники сердца", Центр медицины катастроф. В прошлом году компания ввела 9-этажную поликлинику в Академическом районе, которую высоко оценил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

