Астраханской области к началу отопительного сезона готова на 81%

"Меньше двух месяцев остается на подготовку к холодам, и от того, насколько качественно она будет выполнена, зависит надежное теплоснабжение домов наших жителей и объектов социальной сферы", - отметил Игорь Бабушкин на совещании по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы.

По итогам проверки управления Ростехнадзора в регионе выявлен ряд замечаний. Губернатор поручил всем муниципалитетам предоставить подробный план дальнейший работы и в срочном порядке приступить к их устранению.

Особое внимание будет уделено состоянию инфраструктуры.

Глава Астраханской области в ходе совещания напомнил, что в прошлом году в Нариманове происходили многочисленные порывы на сетях теплоснабжения и сбои в работе котельного оборудования. Чтобы исправить проблемы, копившиеся в райцентре годами, муниципалитету направили в этом году 80 млн рублей. Всего город получит около 900 млн рублей на восстановление отопительной системы.

"Рассчитываю на то, что руководство района проведет все работы своевременно, средствами они обеспечены", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Также при подготовке жилого фонда к зиме в регионе будет проверка дымоходов и вентиляционных каналов. До конца сентября должны быть обследованы все помещения в многоквартирных домах.