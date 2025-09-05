90% россиян не знают, где находится Арктика - депутат ГД

Россияне толком не знают, что такое Арктика, а в СМИ только передают какую-то информацию о ней, не раскрывая этот интересный регион по-настоящему. Об этом заявила первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким в ходе Восточного экономического форума.

Она сказала, что 90% россиян не знают, где находится Арктическая зона, а 29% не могут назвать ни одного арктического региона. В то же время люди хотели бы иметь больше информации об Арктике. А сейчас Арктика в представлениях людей - это снега, белые медведи, но не человек.

"Люди не знают, что такое Арктика. Форумы проходят для журналистов и чиновников. А нам же нужно дать понять людям, что не нужно мечтать колонизировать Марс - нужно ехать и жить в Арктике, где есть все", - считает Ким.

По ее данным, ежегодные экономические потери из-за отсутствия коммуникационной стратегии развития Арктики составляют триллион рублей.

Вероятно, депутат ссылается на данные опроса конца 2022 года, который провел Аналитический центр НАФИ. Подавляющее большинство россиян (97%) не смогли точно назвать, какие регионы входят в состав Арктической зоны России. Часто к ней относят Камчатку или Ханты-Мансийский автономный округ. А каждый пятый (21%) затруднился назвать хотя бы один арктический регион. При этом на Арктическую зону приходится 83% добываемого в России газа. Кроме того, по территории Арктики проходит Северный морской путь.

В состав Арктической зоны России входят 9 регионов. Четыре региона входят полностью: Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО и Мурманская область, еще пять регионов - частично: Карелия, Коми, Якутия, Архангельская область и Красноярский край. Арктическая зона России составляет порядка 5 млн квадратных километров, в ней проживают около 2,5 млн человек. Более расширенное понятие - Крайний Север. Районы Крайнего Севера и приравненные к ним регионы занимают около 12 млн квадратных километров, или около 70% территории России. В них проживает не более 10 млн человек.