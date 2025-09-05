Аналитики "Авито Недвижимости" оценили ситуацию на рынке долгосрочной аренды квартир в УрФО

Аналитики "Авито Недвижимости" подвели итоги июля 2025 года на рынке долгосрочной аренды квартир. По сравнению с тем же месяцем прошлого года предложение на платформе выросло на 30%, причем самая заметная динамика наблюдалась у компактных объектов: выбор студий увеличился на 50%, а "однушек" — на 37%. С начала года предложение в целом по России выросло на 7%, за месяц — на 2%.

Интерес к долгосрочной аренде квартир год к году в России увеличился на 2%, несмотря на сокращение числа тех, кто снимает жилье на время ремонта или в связи с переездом по работе. В годовом выражении положительная динамика на рынке долгосрочной аренды отмечалась в 31 из 41 городов исследования.

Интересная ситуация сложилась на рынке недвижимости регионов Уральского Федерального округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Некоторые регионы демонстрируют рост спроса, другие сталкиваются с переизбытком предложения и снижением стоимости.

Курганская и Тюменская области стали лидерами по росту спроса — за месяц интерес к аренде здесь вырос на 15%. В Курганской области арендаторы особенно активно ищут однокомнатные (+23%) и двухкомнатные (+25%) квартиры. При этом регион остается самым доступным: средняя стоимость аренды здесь составляет всего 22 тыс. рублей.

Челябинская и Свердловская области показывают рекордный рост предложения — +44% и +43% соответственно за год. В Челябинской области количество доступных студий увеличилось на 79%, а трехкомнатных квартир — на 66%. Это привело к снижению цен: стоимость "трешек" упала на 13%, а "однушек" — на 4%.

Нефтегазовые регионы демонстрируют противоположные тенденции. В ХМАО зафиксирован всплеск спроса на трехкомнатные квартиры (+44% за месяц), но в годовом выражении рынок практически не вырос (+1%). В ЯНАО — самая высокая средняя стоимость аренды (45 тыс. рублей) при минимальном росте спроса (+1% за месяц) и значительном снижении цен за год (-10%).

"Тренд на переток собственников с рынка продажи на рынок аренды постепенно ослабевает. Снижение ипотечных ставок ведет к тому, что часть владельцев возвращается к продаже недвижимости, а некоторые арендаторы откладывают переезд в ожидании лучших условий для покупки жилья", - прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев.

Эксперты прогнозируют, что в традиционный пиковый сезон арендные ставки могут вырасти в пределах 10%, но эта динамика будет сильно отличаться от региона к региону.