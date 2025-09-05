Депутат Вихарев свозил жителей Эльмаша на Ганину Яму и в кинотеатр

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев устроил для жителей Орджоникидзевского района экскурсию по Ганиной Яме и поход в кинотеатр. Об этом он написал в своих соцсетях.

На днях Волонтерский центр Алексея Вихарева сопроводил жителей Эльмаша на Ганину Яму, где участникам экскурсии рассказали про историю Среднего Урала, страны и показали семь Храмов, находящихся на территории комплекса.

В это же время для других горожан был организован киносеанс. Дети вместе с родителями и бабушками смогли посмотреть семейный фильм и хорошо провести время в кругу семьи. В организации помог Волонтерский центр. Школьникам пожелали успешного учебного года и отличных оценок, а родителям – терпения, внимания и понимания.

По итогам каждого из мероприятий волонтеры напомнили горожанам о предстоящих выборах губернатора Свердловской области. Аналогичной теме был посвящен и Форум гражданских активистов Восточного управленческого округа в Ирбите. В организации также помогали волонтеры активисты Волонтерского центра депутата - они помогали сотрудникам горадминистрации и сопровождали участников.





Форум посетили делегации из десятков городов Свердловской области: МО Алапаевское, Пышминский МО, Режевской МО, Слободо-Туринский МР, Таборинский МР, Тавдинский МО, Талицкий МО, Тугулымский МО, Туринский МО, МО город Алапаевск, Артемовский МО, Байкаловский МР, город Ирбит, Ирбитское МО, Камышловский ГО, Камышловский МР и Махневское МО.

Выборы губернатора пройдут с 12 по 14 сентября. Напомним, что первым официально зарегистрированным кандидатом на досрочных выборах губернатора стал врио главы региона Денис Паслер. В начале августа Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала еще четверых кандидатов. Среди них: представитель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Андрей Кузнецов, Александр Ивачев из КПРФ, Рант Краев из партии "Новые люди" и Александр Каптюг от ЛДПР.