Евгений Солнцев сообщил о победе 6 образовательных учреждений Оренбуржья в конкурсе на получение федерального финансирования

"Шесть колледжей и техникумов Оренбуржья получат более полумиллиарда рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт зданий", - сообщил в своем телеграмм-канале глава региона Евгений Солнцев.

Он также отметил, что в рамках федеральной программы «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Оренбургской области продолжается формирование новых образовательно-производственных кластеров.

Так, в прошлом году первый конкурсный отбор прошли 8 образовательных учреждений Оренбуржья.

В 2025 году в рамках этой программы будут модернизированы ещё 6 учебных заведений.

В течение 2026-27 годов осуществят капитальный ремонт в Оренбургском колледже экономики и информатики, Орском индустриальном колледже, Гуманитарно-техническом техникуме (г. Оренбург), Орском нефтяном техникуме им. В. А. Сорокина, Орском машиностроительном и Медногорском индустриальном колледжах.

"Престиж и авторитет среднего профессионального образования в последние годы только растёт. Спрос на выпускников техникумов и колледжей огромный. При этом Оренбуржье идёт в ногу со временем. Побывал лично в нескольких таких образовательных кластерах региона. Сейчас их у нас уже 16. Это современные базы с мастерскими, где можно получить абсолютно любой навык и квалификацию по профилю. Уверен, после модернизации победившие в конкурсе учебные заведения откроют новую веху в своей истории", - подчеркнул Евгений Солнцев.