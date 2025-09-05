Песков ответил на вопрос о развороте России на Восток

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, оформился ли документально поворот России на Восток во внешней политике во время визита Владимира Путина в Китай.

"Никуда Россия разворачиваться не собирается, это было бы ошибкой. Она, собственно, и была на Востоке", - сказал Песков в интервью aif.ru.

Пресс-секретарь отметил, что "никакие повороты документально оформить невозможно".

Ранее китаевед Николай Вавилов высказал мнение, что парад в Пекине продемонстрировал альтернативный Западу мировой порядок. Он обратил внимание на то, что лидеры трех стран собрались на параде неслучайно - именно они внесли вклад в разгром милитаристской Японии.

Примерно в том же ключе пишут и многие западные СМИ. Они отмечают, что совместное появление лидеров трех стран стало беспрецедентным проявлением солидарности, о которой Западу стоит крепко задуматься.