На Завокзальном в Екатеринбурге построят несколько жилых кварталов с трамвайной линией

В Екатеринбурге планируют построить еще несколько жилых кварталов с дополнительной трамвайной линией. Проект планировки в районе улиц Челюскинцев, Героев России, переулка Производственного, Кимовской и Беринга накануне утвердил глава города Алексей Орлов.

На участке в 50 га возведут многоэтажные дома общей жилой площадью более 500 тыс. кв.м. В двух квартах во встроенных помещениях также обустроят детские сады на 200 мест. Еще один детсад на 150 мест построят отдельно. А между улицами Готвальда и Машинистов появится детский образовательный центр для 350 дошкольников и 1,5 тыс. детей постарше.

В проекте предусмотрен и паркинг на 3,6 тыс. машиномест. Для тех же, кто перемещается на общественном транспорте, по улице Героев России построят трамвайную ветку длиной 1,7 км, которая соединит район железнодорожного вокзала и Заречный. Для работы трамваев сделают девять трансформаторных подстанций.

В дополнение внутри одного из кварталов девелопер обустроит зеленую зону площадью больше гектара. Она соединит улицы Беринга, Героев России и Челюскинцев. Проект планируют реализовать к 2035 году.