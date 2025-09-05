Инвестпроект объемом 240 миллионов может быть реализован в сфере туризма Тюменской области

Крупный инвестпроект в сфере туризма заложен в Тюменской области. В Червишево планируется построить круглогодичную базу отдыха "Green park", объем инвестиций в проект составит более 240 миллионов, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Проект, который был рассмотрен на заседании Экспертного совета Инвестиционного агентства Тюменской области, предполагает строительство конгресс-центра, шатров, гостиничного комплекса на 30 номеров, коттеджей и домиков для проживания гостей, банного комплекса. Уникальность проекта заключается в продуманной логистике базы отдыха, которая позволит проводить одновременно до пяти крупных мероприятий: деловых, развлекательных, спортивных, обучающих.

По мнению инвестора, на сегодняшний день в Тюмени мало площадок для проведения массовых мероприятий с одновременным размещением от 600 человек.

"Основываясь на своем опыте и запросах клиентов принято решение построить такую загородную рекреационную площадку – базу отдыха, которая бы закрывала потребности заказчиков", - прокомментировал коммерческий директор компании Леонид Кармакских.

На сегодняшний день уже разработан проект базы с учетом внутренней логистики, получены технические условия на присоединение к сетям газоснабжения, произведено строительство газопровода. Сейчас предприниматель ищет соинвестора для реализации проекта. ️Объем инвестиций - более 240 млн рублей, будет создано 27 новых рабочих мест.