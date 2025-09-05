Тюменские поисковые отряды нашли останки 36 павших бойцов и командиров Красной армии

Тюменские поисковики в этом году нашли останки 36 павших бойцов и командиров Красной армии, а также установили имена двух воинов. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта Тюменской области.



Первыми в экспедицию отправились бойцы поискового отряда "Югра" из посёлка Туртас. Они работали в Ржевском районе Тверской области и подняли останки 22 военнослужащих. Особенно трогательным моментом стала встреча с потомками солдата Волкова Ивана Петровича, найденного в 2014 году. Участники отряда передали семье фотографии и сведения о судьбе героя, а также готовят для вручения его солдатский медальон.



Не менее значимыми были работы отряда "Кречет", который поднял останки одного бойца и установил имя Елизарьева Павла Ивановича, а также сводного отряда "Десант памяти", где 40 поисковиков из 8 отрядов подняли 13 бойцов РККА. Имя одного из них, Иващенко Степана Федоровича, было установлено благодаря оперативной работе штаба.



Тюменский отряд "Феникс" исследовал места крушения самолетов в Псковской области, а поисковики ФССП по Тюменской области приняли участие во Всероссийской Вахте памяти на Карельском фронте.



В этом году, в год 80-летия Великой Победы, к перезахоронению подготовлены останки 96 военнослужащих РККА и установлены судьбы трех защитников Отечества. Это важная работа, которая помогает не только помнить о прошлом, но и сохранять память о наших героях для будущих поколений.