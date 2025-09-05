Киев возвращает тюремное наказание за дезертирство

Рада приняла в первом чтении законопроект, возвращающий уголовную ответственность за самовольное оставление части и дезертирство. Он отменяет смягчающую норму, которую приняли в прошлом году, когда можно было избежать наказания в случае добровольного возвращения. Срок действия этой нормы завершился 30 августа.

Новый закон лишит суд возможности смягчать наказание, а за дезертирство грозит до 10 лет лишения свободы.

По официальным данным, с начала СВО было открыто более 250 тысяч дел за дезертирство. При этом депутат Рады Анна Скороход заявила, что реальное количество дезертиров около 400 тысяч.

В августе директор ГБР Алексей Сухачев сообщил, что благодаря смягчающему закону за последние девять месяцев вернулись всего 29 тысяч мобилизованных.

Возврат уголовного наказания за дезертирство свидетельствует об ужесточении политики киевского режима. Параллельно в Раде рассматривается другой законопроект - об ужесточении наказания для военных за отказ выполнять приказ. За это грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.