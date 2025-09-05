Уральская транспортная прокуратура судится с компанией, поставившей некачественный корм служебным собакам таможни

Уральская транспортная прокуратура добивается через суд взыскания ущерба с организации, поставлявшей для служебных собак таможни корм ненадлежащего качества.

Установлено, что в декабре 2023 года Уральское таможенное управление заключило госконтракт на поставку сухого корма для служебных собак - немецких овчарок, лабрадоров, бельгийских овчарок и спаниелей. Однако вскоре выяснилось, что корм был ненадлежащего качества. Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры, маркировка упаковки товара не имела сведений о его наименовании и назначении корма.

Таможня такой корм не приняла, а в 2024 году заключила новый госконтракт с другим контрагентом. К этому времени стоимость товара увеличилась, из-за чего убытки превысили 53 тыс. рублей. Ущерб был нанесен Российской Федерации, которая была вынуждена увеличить расходы бюджетных средств, выделяемых на госзакупки.

В связи с этим, в сентябре 2025 года Уральская транспортная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании указанной суммы в бюджет Российской Федерации.