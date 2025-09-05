Минтранс планирует возобновить работу аэропортов, закрытых в 2022 году

Минтранс после возобновления работы аэропорта Геленджика планирует открытие и других закрытых в 2022 году воздушных гаваней, сообщил глава министерства Андрей Никитин.

"Пока не скажу, но мы работаем над этим - да, после Геленджика. Геленджик не последний аэропорт", - цитирует его ТАСС.

Отвечая на вопрос об открытии аэропорта Краснодара, Никитин сообщил, что "возможны разные варианты".

В начале августа в Росавиации опровергли информацию о скором открытии аэропорта Краснодара. По соображениям безопасности полетов он остается закрытым.

С 10 июля для приема и выпуска гражданских самолетов открылся аэропорт Геленджика, прекративший работу в феврале 2022 года. Как пояснили в Росавиации, самолеты будут выполнять рейсы в светлое время суток, с 08:30 до 20:00 мск.