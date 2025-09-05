05 Сентября 2025
Свердловская область
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В 2025 году в Свердловской области из-за электросамокатов пострадало 116 человек и четверо погибло

За 2025 год в Свердловской области от электросамокатов пострадало 116 человек и еще четверо погибли. Такую статистику приводит Госавтоинспекция по Свердловской области. Отмечается, что всего зафиксировано 119 ДТП, 94 или 80% из которых произошли в Екатеринбурге.

Несмотря на то, что в сравнении с прошлым годом аварийность снизилась на 14,4%, тяжесть последствий, наоборот, возросла. Четыре смерти — это втрое больше, чем в 2024 году, а три из них произошли в столице Урала, что составляет для города +200%. Еще одна смерть зафиксирована в Тавде.

Что касается пострадавших - каждый третий из 116 получивших травмы является несовершеннолетним. Рост аварийности отмечается в 13 городах: в Нижнем Тагиле +33% к аналогичному периоду прошлого года или 8 ДТП, в Каменске-Уральском рост в 300% и четыре происшествия. В других 11 городах зарегистрирован 100% рост аварийности или по 1-2 ДТП.

"Сотрудниками Госавтоинспекции проводится активная профилактическая работа — пресечено более тысячи нарушений ПДД водителями электросамокатов, со всеми проведены просветительские беседы. Нарушители привлекаются к административной ответственности, а за причинение вреда здоровью возбуждаются административные дела", - отметили в Госавтоинспекции.

Там также напомнили самокатчикам о необходимости соблюдения скоростного режима, использования защитной экипировки и обязательного спешивания на пешеходном переходе. Каждая третья авария — это результат пренебрежения правилами дорожного движения. Особую бдительность следует проявить родителям, которые должны объяснить ребенку правила дорожного движения и самим усвоить условия аренды электросамокатов с детьми. Сейчас многие прокатные компании запрещают аренду детям до 16 лет.

Теги: электросамокат, смерть, травма, статистика


