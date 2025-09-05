"Победа" засудила уральского авиадебошира за срыв рейса из Екатеринбурга

Авиакомпания "Победа" смогла отсудить у буйного пассажира более 60 тысяч рублей за срыв рейса из Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел на борту самолета "Екатеринбург – Санкт-Петербург". Как установил суд, пассажир стал нарушать порядок еще на посадке – надолго задержался на трапе, блокируя проход другим. А после того, как оказался в салоне, мужчина начал бесконтрольно пересаживаться с места на место.

Во время руления воздушного судна дебошир встал и зачем-то пошел в хвостовую часть лайнера – бортпроводникам с трудом удалось усадить его обратно. Далее мужчина облокачивался на другого пассажира, а после замечаний стал нецензурно выражаться и пытался нанести удар.

Командир самолета, оценив многократные нарушения, решил снять агрессивного пассажира с рейса. В аэропорт Кольцово была вызвана полиция. Однако мужчина отказался подписывать какие-либо протоколы, и правоохранители принудительно эвакуировали его из салона. Также службе авиационной безопасности пришлось провести дополнительный досмотр самолета.

В результате всех этих действий вылет был задержан. Рейс прибыл в Петербург с опозданием более чем на час, что причинило авиакомпании финансовые убытки. "Победа" обратилась в суд.

В итоге с агрессивного уральца взыскано более 60 тысяч рублей. Решение пока не вступило в силу и еще может быть обжаловано.