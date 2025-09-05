Большинство поляков против принятия Украины в НАТО

53% поляков против принятия Украины в НАТО. Об этом пишут польские СМИ со ссылкой на данные опроса местного исследовательского агентства IBRiS.

За принятие Украины в альянс выступают только 33%, остальные 14% затруднились с ответом. По сравнению с 2023 годом настроения в отношении принятия Украины в НАТО стали заметно более прохладными. Тогда против были 48%, за - 40%.

Новый президент Польши Кароль Навроцкий выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО по той причине, что это втянет Европу в прямое военное столкновение с Россией. Бывший президент Анджей Дуда на днях заявил, что Киев с первого дня СВО пытался втянуть в это Польшу и НАТО.

Польша постепенно ужесточает правила пребывания украинцев на своей территории. Составлен реестр нежелательных иностранцев, которых могут депортировать. Больше всего в списке украинцев - почти 6 тыс. человек. Недавно было решено депортировать 57 украинцев, которые развернули в Польше бандеровские флаги.