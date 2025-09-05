На Украине будут штрафовать таксистов за русский язык

На Украине таксистов будут штрафовать за русский язык при перевозке пассажиров. Об этом заявила новая уполномоченная по "защите мовы" Елена Ивановская.

Она написала, что водитель, который будет говорить с пассажиром по-русски, будет оштрафован на 3400-5100 гривен (порядка 10 тыс. рублей). И призвала службы такси тщательно проверять водителей на знание мовы и удовлетворять жалобы "свидомых украинцев".

"Защита мовы" на Украине сводится к борьбе с русским языком. Недавно Ивановская призвала блокировать российскую музыку на популярных платформах - Apple Music, YouTube Music и др. А также вычеркнуть русский язык из местной конституции, где он закреплен в статье 10, которая гарантирует свободное использование и защиту русского языка. По этой причине преследование за русский язык неконституционно. А местные власти озабочены тем, что люди до сих по массово говорят по-русски. После начала СВО часть жителей Украины демонстративно перешли на мову, но опросы до сих пор показывают, что на мове говорят лишь около трети населения, как и ранее.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что обеспечение условий для русского язык является важным для России условием для урегулирования украинского конфликта.