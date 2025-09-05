На Урале женщине вынесли приговор за финансирование нежелательной организации

Жительница уральского города Асбест осуждена за финансирование нежелательной организации. Ее отправили на обязательные работы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, речь идет о религиозной организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" и связанном с ней благотворительным фондом Владимира Мунтяна*. Ее участники занимались привлечением новых сторонников и сбором "пожертвований".

Как показало расследование, жительница Асбеста неоднократно переводила свои деньги на банковские карты участников этой организации. Общая сумма переводов составила 81 тысячу 735 рублей. Сама женщина полностью признала вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке.

В итоге суд учел ее активное содействие следствию и назначил 300 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

*деятельность организации признана Генеральной прокуратурой РФ нежелательной на территории России