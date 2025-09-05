В пожаре в свердловской деревне погибли трое детей

Пожар в деревне Златогорова Белоярского муниципального округа унес жизни троих детей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС, сегодня ночью около 01.00 там загорелся дачный дом, в котором находилась семья из двоих родителей и семерых детей. Возбуждено уголовное дело.

Огонь распространился на 60 кв.м., однако благодаря пожарным, не перекинулся на другие постройки. Взрослые и четверо несовершеннолетних успели покинуть дом до приезда спасателей, еще трое детей сейчас находятся в больнице. К несчастью, в огне погибли трое детей: мальчики 5 и 11 лет и девочка 7 лет. На месте работают психологи МЧС России.

"Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования. В доме не было пожарного извещателя: прибор издал бы пронзительный звук, реагируя на дым, и предупредил бы об опасности, дав всем шанс на спасение", - пояснили в МЧС.

В пресс-службе СКР по Свердловской области Накануне.RU рассказали, что тела троих детей были обнаружены уже во время тушения пожара. Чтобы выяснить все обстоятельства трагедии, принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". На месте работают следователи и криминалисты, тела погибших направлены на экспертизу для выяснения причины смерти. Также назначена экспертиза для установления очага и точной причины возгорания. Истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия.

"При тушении огня сотрудниками МЧС обнаружены тела детей - двух мальчиков 5 и 11 лет, а также 7-летней девочки. Еще трое несовершеннолетних, 9, 12 и 14 лет госпитализированы в больницу. Полуторагодовалый ребенок не пострадал. Многодетная семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Более подробные и точные обстоятельства прошедший трагедии выясняются сотрудниками МЧС, полиции и СКР", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.