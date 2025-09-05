Генпрокурор РФ поручил взять на контроль механизм освобождения бизнеса от штрафов

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил взять на контроль процесс обязательного освобождения бизнесменов от наложенных штрафов, если они добровольно устранят нарушения.

"При нашем непосредственном участии внедряется нормативная возможность освобождения предпринимателей от ответственности, если они добровольно устранят допущенные нарушения", — заявил он, сообщают "Известия".

Ранее Краснов поручил проверить Госавтоинспекцию и Ространснадзор. Проверку инициируют после жалоб предпринимателей на полях ВЭФ. Один из них на встрече с Красновым рассказал о серьезных барьерах, которые приходится преодолевать бизнесменам при реализации инвестиционных проектов.