Трамп намерен поговорить с Путиным в ближайшее время

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время намерен провести разговор с лидером России Владимиром Путиным.

"Я это сделаю. У нас очень хороший диалог", — заявил глава государства.

Также он выразил уверенность в достижении урегулирования конфликта вокруг Украины. Трамп отметил, что сделать это оказалось сложнее, чем изначально ожидалось.

До этого президент США опубликовал в соцсети Truth Social совместную фотографию с Путиным, сделанную на Аляске. Запись была размещена после видеоконференции Трампа с главами Евросоюза и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что встреча глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, "очевидно", не состоится. Заявление прозвучало на брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.