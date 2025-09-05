05 Сентября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Спрос на "вторичку" в ипотеку стремительно растет

В России в августе количество заявок на ипотеку при покупке квартиры на вторичном рынке жилья увеличилось на 22,6% по сравнению с июлем.

По данным аналитиков, активность покупателей в этом сегменте с начала 2025 года оказалась самой высокой. Однако многие занимают выжидающую позицию, ожидая очередного снижения ключевой ставки Центробанка России.

Однако если кредитные условия начнут улучшаться, то покупатели хлынут на рынок, из-за чего может образоваться дефицит предложения, и цены пойдут вверх.

Предварительные итоги августа, кроме всплеска в сегменте ипотеки на вторичное жилье, показывают также небольшое оживление спроса на рефинансирование имеющихся кредитов и на потребительское кредитование, сообщают "Известия".

Напомним, в России разрыв цен между новостройками и "вторичкой" достиг 80%. Во II квартале текущего года такой показатель зарегистрировал Центробанк РФ.

Теги: недвижимость, ипотека


Теги: недвижимость, ипотека

