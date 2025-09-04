В ЦАХАЛ объявили о контроле над 40% города Газа

Израильская армия контролирует около 40% города Газа. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин.

"На этой неделе мы начали привлекать силы резервистов, что значительно усиливает наши возможности", - заявил Дефрин.

Он также отметил, что израильская армия ведет боевые действия и осуществляет маневры в квартале Зейтун и на окраинах района Шейх-Радван.

21 августа представитель израильских вооруженных сил бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что ЦАХАЛ начала наступление на Газу. Ранее сообщалось, что израильская армия призвала десятки тысяч резервистов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о скором прекращении боев в Газе. По его словам, вопрос будет быстро решен, когда Израиль возьмет под свой контроль анклав.