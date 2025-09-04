СМИ: Америка закроет программы поддержки странам Европы в сфере безопасности

В США приняли решение свернуть программы поддержки в сфере безопасности в отношении стран Европы, граничащих с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета Financial Times.

"Официальные лица из Пентагона на прошлой неделе проинформировали европейских дипломатов о том, что США больше не будут финансировать программы по тренировке и вооружению военных в восточно-европейских странах", - говорится в публикации.

Как рассказывают источники издания, сейчас европейские страны пребывают в шоке и пытаются выяснить детали. Речь идет о поддержке в сотни миллионов долларов.