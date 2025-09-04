В центре Екатеринбурга собираются создать парк по образцу столичного "Зарядья"

04 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В центре Екатеринбурга собираются создать парк по образцу столичного "Зарядья"

Сегодня на Совете неравнодушных в Екатеринбурге анонсировали проект главного городского парка, который может раскинуться от стадиона "Динамо" до Харитоновского парка. Представил проект гендиректор одной из крупнейших строительных компаний города PRINZIP Геннадий Черных. По его словам, новое пространство объединит историю и современность, спорт и культуру, а главное - объединит людей.

Площадь парка составит 20 га. В качестве примеров авторы проекта решили ориентироваться на парк "Зарядье" в Москве, "Новую Голландию" в Санкт-Петербурге, парк "Галицкого" в Краснодаре и "Центральный парк" в Нью-Йорке.

Возле "Динамо" расположится фестивальная площадка для проведения спортивных и культурных мероприятий, а также "Ярмарки выходного дня", которые традиционно проводили на Площади 1905 года. Более того, именно в этом парке теперь, возможно, будет стоять главная новогодняя елка и ледовый городок, будет устраиваться фестиваль ландшафтного искусства и там же установят торговые павильоны. Планируется также установить детские площадки, например, площадку "Космический Ноев ковчег".

Харитоновский парк приберут и благоустроят для приятного времяпрепровождения горожан. На "Мельковской слободе" предлагаются обустроить пешеходную дорожку, на которой расположат мастерские для знакомства молодого поколения с уральским ремеслом. Там же предлагается установить санузлы и комнаты для матери и ребенка.
Затронут и зону возле киноконцертного театра "Космос".

Спорткомплекс "Динамо" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

По словам Черных, дендрологическая основа у парка уже есть, не хватает только закольцованного пешеходного маршрута. Создать его планируется за счет заброшенного подземного перехода у Храма-на-крови - авторы предлагают доработать его и благоустроить, однако для этого требуется забрать участок из федеральной собственности.

"Самое приятно, что здесь не требуется огромных вложений, да и транспортом сюда уже всех привезли. Надо только внести некоторые изменения в транспортную схему, сделать пару улиц пешеходными, чтобы ограничить приток автотранспорта", - отметил Черных.

Объединить стадион "Динамо" с Харитоновским садом получится за счет парковки за ККТ "Космос", которой в таком случае пожертвуют ради пешеходной зоны. Пешеходными также сделают улицу Дзержинского и участки Горького и Пролетарской. Для той же цели через сквер Канделя проложат новые аллеи.

Черных также попросил главу Екатеринбурга Алексея Орлова и врио губернатора Дениса Паслера помочь с синхронизацией будущих мероприятий с комплексом "Динамо".

За чей счет будет этот "банкет" благоустройства, пока непонятно. Черных отметил, что инициаторы проекта заручились финансовой поддержкой от Сбербанка. В дальнейшем предполагается просить помощи у "обеспеченных людей и компаний города". Работа могут начаться в 2027 году, в таком случае часть парка можно будет открыть через год, а в 2029 году новый парк будет полностью соответствовать задумке дизайнеров.

ККТ Космос, пожар, инцидент(2017)|Фото: Накануне.RU

Орлов и Паслер оценили задумку, однако справедливо отметили, что работ предстоит много. В частности, необходимо определить, кому принадлежит тот или иной участок земли или объекты, подлежащие благоустройств,у и договориться с владельцами. Например, врио губернатора заявил, что Харитоновский парк заберут у московского агентства, которое годами не занималось его благоустройством. Потребуется и передача в собственность города усадьбы Харитонова-Расторгуева, которая сейчас находится в федеральной собственности.

"Мы договорились с Алексеем Валерьевичем, что перестанем платить за Харитоновский парк для начала. Объект никак не приводится в порядок. Когда владельцы увидят, что им на восстановление надо потратить несколько сотен миллионов, через суд, тогда и будем разговаривать с немного иной позицией", - заявил Паслер.

Из-за нехватки времени продолжить обсуждение проекта предложили на следующем заседании Совета неравнодушных.

Теги: парк, динамо, харитоновский парк, зарядье


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети