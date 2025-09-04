В центре Екатеринбурга собираются создать парк по образцу столичного "Зарядья"

Сегодня на Совете неравнодушных в Екатеринбурге анонсировали проект главного городского парка, который может раскинуться от стадиона "Динамо" до Харитоновского парка. Представил проект гендиректор одной из крупнейших строительных компаний города PRINZIP Геннадий Черных. По его словам, новое пространство объединит историю и современность, спорт и культуру, а главное - объединит людей.

Площадь парка составит 20 га. В качестве примеров авторы проекта решили ориентироваться на парк "Зарядье" в Москве, "Новую Голландию" в Санкт-Петербурге, парк "Галицкого" в Краснодаре и "Центральный парк" в Нью-Йорке.

Возле "Динамо" расположится фестивальная площадка для проведения спортивных и культурных мероприятий, а также "Ярмарки выходного дня", которые традиционно проводили на Площади 1905 года. Более того, именно в этом парке теперь, возможно, будет стоять главная новогодняя елка и ледовый городок, будет устраиваться фестиваль ландшафтного искусства и там же установят торговые павильоны. Планируется также установить детские площадки, например, площадку "Космический Ноев ковчег".

Харитоновский парк приберут и благоустроят для приятного времяпрепровождения горожан. На "Мельковской слободе" предлагаются обустроить пешеходную дорожку, на которой расположат мастерские для знакомства молодого поколения с уральским ремеслом. Там же предлагается установить санузлы и комнаты для матери и ребенка.

Затронут и зону возле киноконцертного театра "Космос".

По словам Черных, дендрологическая основа у парка уже есть, не хватает только закольцованного пешеходного маршрута. Создать его планируется за счет заброшенного подземного перехода у Храма-на-крови - авторы предлагают доработать его и благоустроить, однако для этого требуется забрать участок из федеральной собственности.

"Самое приятно, что здесь не требуется огромных вложений, да и транспортом сюда уже всех привезли. Надо только внести некоторые изменения в транспортную схему, сделать пару улиц пешеходными, чтобы ограничить приток автотранспорта", - отметил Черных.

Объединить стадион "Динамо" с Харитоновским садом получится за счет парковки за ККТ "Космос", которой в таком случае пожертвуют ради пешеходной зоны. Пешеходными также сделают улицу Дзержинского и участки Горького и Пролетарской. Для той же цели через сквер Канделя проложат новые аллеи.

Черных также попросил главу Екатеринбурга Алексея Орлова и врио губернатора Дениса Паслера помочь с синхронизацией будущих мероприятий с комплексом "Динамо".

За чей счет будет этот "банкет" благоустройства, пока непонятно. Черных отметил, что инициаторы проекта заручились финансовой поддержкой от Сбербанка. В дальнейшем предполагается просить помощи у "обеспеченных людей и компаний города". Работа могут начаться в 2027 году, в таком случае часть парка можно будет открыть через год, а в 2029 году новый парк будет полностью соответствовать задумке дизайнеров.

Орлов и Паслер оценили задумку, однако справедливо отметили, что работ предстоит много. В частности, необходимо определить, кому принадлежит тот или иной участок земли или объекты, подлежащие благоустройств,у и договориться с владельцами. Например, врио губернатора заявил, что Харитоновский парк заберут у московского агентства, которое годами не занималось его благоустройством. Потребуется и передача в собственность города усадьбы Харитонова-Расторгуева, которая сейчас находится в федеральной собственности.

"Мы договорились с Алексеем Валерьевичем, что перестанем платить за Харитоновский парк для начала. Объект никак не приводится в порядок. Когда владельцы увидят, что им на восстановление надо потратить несколько сотен миллионов, через суд, тогда и будем разговаривать с немного иной позицией", - заявил Паслер.

Из-за нехватки времени продолжить обсуждение проекта предложили на следующем заседании Совета неравнодушных.