Власти выделили 300 млн на ликвидацию "Большой российской энциклопедии"

Правительство выделило более 300 млн рублей на ликвидацию АНО "Большая российская энциклопедия" (БРЭ). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Средства предназначены для завершения уже в этом году ликвидационных мероприятий, включая погашение задолженности по зарплате, завершения расчетов по обязательствам организации и пр. В конце 2024 года был ликвидирован разработчик портала БРЭ с передачей всех материалов команде интернет-энциклопедии "Рувики". За время работы БРЭ подготовила порядка 100 тысяч верифицированных статей. Портал БРЭ работает по сей день.

Депутаты Госдумы Сергей Обухов и Михаил Матвеев (оба - из КПРФ) называли ликвидацию БРЭ большой ошибкой. Они отмечали, что нельзя смешивать академические издания и научно-популярные информационные проекты. Существование "Википедии" не отменило издание энциклопедии "Британника", как и БРЭ - это символ научного суверенитета России. В своем письме председателю Правительства Михаилу Мишустину они подчеркнули, что научно верифицированные статьи БРЭ будут погружены в огромную массу околонаучного контента на "Рувики" с неимоверным количеством ошибок.

"Рувики" позиционируется как новая российская интернет-энциклопедия, являющаяся российским аналогом "Википедии". В ней более 2,15 млн статей. Для сравнения, в российской версии "Википедии" 2,06 млн статей.