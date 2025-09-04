В Берлине автомобиль въехал в толпу, среди пострадавших - дети

Автомобиль въехал в группу людей в Берлине, несколько человек пострадали, в том числе дети. Об этом сообщила газета Bild.

Инцидент произошел сегодня днем в районе Веддинг. По данным издания, три ребенка получили легкие травмы. Одна женщина, которая сопровождала их, серьезно пострадала.

Полиция пока исходит из того, что это был несчастный случай, пишет газета Der Tagesspiegel.

В марте автомобиль наехал на толпу пешеходов на западе Германии. ЧП произошло в городе Мангейм. Сообщалось об одном погибшем в результате наезда.