Пришел за выпиской об участии в Куликовской битве: в Прикамье в МФЦ пришел рыцарь в доспехах

В МФЦ в филиал "Чердынский" заглянул необычный клиент - мужчина, одетый в рыцарские доспехи. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе организации.

В организации предложили угадать, за какой услугой пришел рыцарь. В комментариях под постом в социальной сети "ВКонтакте" интернет-пользователи выдвигают самые разные предположения.

"Пришел за выпиской об участии в Куликовской битве 1380 года. Ветеранское оформляет себе", - написал пользователь Дмитрий Киселев.

"Коня снять с учета?" - поинтересовалась Светлана Сорокина.

Также в комментариях предположили, что рыцарь ошибся адресом, заявив, что ему надо в военкомат. Также предположили, что рыцарю нужно либо "ипотеку на кольчугу погасить", либо за разрешением на стройку. Прозвучали в комментариях и романтические версии, что добрый молодец пришел к красной девице (сотруднице МФЦ) свататься.