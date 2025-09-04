El Mundo: Фридман обещает Испании многомиллионные инвестиции в обмен на снятие санкций

Российский бизнесмен Михаил Фридман попросил правительство Испании поддержать его исключение из "черного списка" ЕС, поскольку это (его пребывание в санкционных списках – прим. ред.) препятствует стратегическому развитию сети супермаркетов Dia, пишет El Mundo. Фридман утверждает, у Dia в Испании сеть из 2,3 тыс. торговых точек, которые напрямую или косвенно обеспечивают занятость около 100 тыс. человек.

Фридман является ключевым акционером компании LetterOne, контролирующей испанскую сеть супермаркетов Dia. Бизнесмен в обращении к правительству Педро Санчеса сообщает, что санкции значительно влияют на его возможность вести дела в Испании. В частности, ему запрещен въезд на территорию ЕС, его активы в Евросоюзе заморожены.

Кроме многомиллионных инвестиций в Dia Фридман указывает на участие в испанской энергетике, в том числе "зеленой".

Фридман обещает испанскому правительству, что разработает стратегический план на ближайшие пять лет, который будет включать открытие еще 300 новых магазинов Dia и инвестиции в размере 180 млн евро ежегодно до 2029 года. Российский бизнесмен утверждает, что если он вернется к руководству в компании, это станет гарантией выполнения вышеупомянутого плана.

El Mundo пишет, что Фридман публично выступал против специальной военной операции, начатой Кремлем. В письме, разосланном сотрудникам LetterOne, бизнесмен призвал "прекратить кровопролитие" и подчеркнул, что "***** никогда не может быть ответом". "Я родился на Украине и жил там до 17 лет. Мои родители — граждане Украины и живут во Львове, моём любимом городе. Но большую часть своей жизни я провёл как гражданин России, строя и развивая бизнес. Я глубоко связан с обеими странами и считаю этот конфликт трагедией для обеих", - писал Фридман.