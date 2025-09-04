Топ-менеджер ГК "Компьюлинк" Попов осуждён по делу о строительстве котельных в Тамбовской области

В Москве осуждён топ-менеджер ГК "Компьюлинк" Олег Попов. Решение принял Лефортовский райсуд. Дело касалось строительства котельных в Тамбовской области.

Приговор – четыре с половиной года колонии общего режима. Попов освобождён в зале суда за отбытием срока наказания в СИЗО. Вину Попов не признал.

Следствие полагало, что Попов и его подельники похитили более 119 млн руб. из бюджета. Это произошло при строительстве шести блочно-модульных котельных в Котовске, возведённых взамен обветшавшей ТЭЦ, пишет ТАСС.